"Słodkie życie" na moście w Siekierkach

Na Moście Europejskim w Siekierkach po raz kolejny zabrzmi muzyka.
W sobotę wieczorem odbędzie się koncert "La Dolce Vita".
W sobotę wieczorem odbędzie się koncert "La Dolce Vita".
Zabrzmią najpiękniejsze arie i pieśni. Będzie można usłyszeć m.in. "O Sole mio", "Besame mucho" czy "Usta milczą, dusza śpiewa".
W pobliżu sceny będą przygotowane miejsca siedzące, ale ich liczba jest ograniczona, warto więc wziąć ze sobą np. koc, by móc usiąść na ziemi.
Wstęp na koncert jest darmowy.
W pobliżu sceny będą przygotowane miejsca siedzące, ale ich liczba jest ograniczona, warto więc wziąć ze sobą np. koc, by móc usiąść na ziemi.
Wstęp na koncert jest darmowy.
Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka