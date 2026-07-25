"Słodkie życie" na moście w Siekierkach

Na Moście Europejskim w Siekierkach po raz kolejny zabrzmi muzyka.

W sobotę wieczorem odbędzie się koncert "La Dolce Vita".

Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka

Zabrzmią najpiękniejsze arie i pieśni. Będzie można usłyszeć m.in. "O Sole mio", "Besame mucho" czy "Usta milczą, dusza śpiewa".W pobliżu sceny będą przygotowane miejsca siedzące, ale ich liczba jest ograniczona, warto więc wziąć ze sobą np. koc, by móc usiąść na ziemi.Wstęp na koncert jest darmowy.