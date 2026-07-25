Aktywna Sobota z kawą w Ogrodach Śródmieście

Grafika: Wojciech Ochrymiuk

Sobota pełna aromatycznej, pachnącej kawy, muzyki i chilloutu w Ogrodach Śródmieście w Szczecinie. Odbędzie się tam festiwal Coffee & People. Będzie tam również ekipa Radia Szczecin z programem Aktywna Sobota.

Przy filiżance espresso, latte czy macchiato do późnego południa będzie można posłuchać spokojnych letnich rytmów. Później na scenę wkroczy DJ Lukas What?!



Na godz. 17 zaplanowano debatę poświęconą kulturze kawy, a o godz. 18:30 odbędzie się pokaz filmu "Coffee Heroes".



Wcześniej, od południa będzie tam również ekipa Radia Szczecin. Będziecie mogli zobaczyć na żywo program Aktywna Sobota, który poprowadzi Milena Milewska.