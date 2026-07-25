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Msza odpustowa w centrum wydarzeń Jarmarku Jakubowego

Region Piotr Kołodziejski

Jarmark Jakubowy 2026. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Jarmark Jakubowy 2026. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Sobotnia msza święta odpustowa w uroczystość św. Jakuba Apostoła będzie najważniejszym wydarzeniem religijnym trwającego od czwartku w Szczecinie Jarmarku Jakubowego.
Liturgii o godz. 18 będzie przewodniczył metropolita szczecińsko-kamieński abp Wiesław Śmigiel.

Jarmark to rękodzieło, wystawcy, koncerty, ale jego drugie oblicze to wydarzenia religijne - mówi Dorian Sierek, kierownik techniczny katedry.

- Nasz jarmark jest mocno związany z Bazyliką Archikatedralną pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie, bo jest to Jarmark Jakubowy, czyli bezpośrednio związany z mszą odpustową. Zawsze jest w tym tygodniu, w którym następuje główna msza odpustowa - wyjaśnia Sierek.

Jarmark Jakubowy potrwa do niedzieli.

Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka

Jarmark to rękodzieło, wystawcy, koncerty, ale jego drugie oblicze to wydarzenia religijne - mówi Dorian Sierek, kierownik techniczny katedry

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