Msza odpustowa w centrum wydarzeń Jarmarku Jakubowego

Sobotnia msza święta odpustowa w uroczystość św. Jakuba Apostoła będzie najważniejszym wydarzeniem religijnym trwającego od czwartku w Szczecinie Jarmarku Jakubowego.

Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka

Liturgii o godz. 18 będzie przewodniczył metropolita szczecińsko-kamieński abp Wiesław Śmigiel.Jarmark to rękodzieło, wystawcy, koncerty, ale jego drugie oblicze to wydarzenia religijne - mówi Dorian Sierek, kierownik techniczny katedry.- Nasz jarmark jest mocno związany z Bazyliką Archikatedralną pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie, bo jest to Jarmark Jakubowy, czyli bezpośrednio związany z mszą odpustową. Zawsze jest w tym tygodniu, w którym następuje główna msza odpustowa - wyjaśnia Sierek.Jarmark Jakubowy potrwa do niedzieli.