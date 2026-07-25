Woda w laboratorium, laboratorium na Bulwarach

Fot. ZWiK Szczecin

Ile kropel wody zmieści się na monecie i jak powstaje tornado wodne w butelce? Między innymi na te pytania mieszkańcy znajdą odpowiedź podczas warsztatów w Mobilnym Laboratorium Wody na szczecińskiej Łasztowni.





- Będziemy się dobrze bawić, będziemy edukować i opowiadać o tej wodzie, skąd ona się bierze właśnie na okoliczność pięknego jubileuszu 50. urodzin Zakładu Produkcji Wody Miedwie - zachęca.



Mobilne Laboratorium Wody będzie otwarte od godz. 10:30 do 14.



Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka Zakład Wodociągów i Kanalizacji zaprasza mieszkańców do wspólnego świętowania na Bulwarach - mówi rzeczniczka instytucji Hanna Pieczyńska.- Będziemy się dobrze bawić, będziemy edukować i opowiadać o tej wodzie, skąd ona się bierze właśnie na okoliczność pięknego jubileuszu 50. urodzin Zakładu Produkcji Wody Miedwie - zachęca.Mobilne Laboratorium Wody będzie otwarte od godz. 10:30 do 14.