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Kasza w roli głównej. Święto w Trzebiatowie

Region Piotr Tolko

Ratusz Miejski w Trzebiatowie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Ratusz Miejski w Trzebiatowie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Jarmark rękodzieła, barwny korowód, występy, koncerty i... ogromny kocioł z kaszą po rycersku. Trzebiatów zaprasza w sobotę na Święto Kaszy.
To tradycyjne święto miasta, jak zawsze organizowane w czasie sezonu turystycznego – mówi Marzena Domaradzka, burmistrz Trzebiatowa.

- Znam takich gości z różnych krańców Polski, (którzy) specjalnie bukują terminy, żeby przyjechać na to wyjątkowe święto i to nie jest tylko ten magiczny przepis na kaszę, ale też na klimat, na atmosferę. To święto staje się takim naszym, powiedziałabym, regionalnym dobrem lokalnym - podkreśla.

Współczesny korowód z sylwetką słonia to nawiązanie do orszaku z XVII wieku. Do Trzebiatowa przybyła wówczas indyjska słonica o imieniu Hansken. Jej wizerunek znalazł się także na ścianie jednego z budynków – wyjaśnia Renata Korek, dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury.

- Możemy cieszyć się wizerunkiem słonia z taką cudowną historią, bo na dziesięciu sztychach Rembrandta znajduje się nasza słonica. Na holenderskich statkach handlowych z przodu wyrzeźbiona na biało - słonica. Na kafelkach z Delf - słonica - wylicza.

Według legendy misa z gorącą kaszą zrzucona z okna baszty uratowała miasto przed najazdem Gryficzan.

Początek sobotniego święta o godz. 16.30  przy Baszcie Kaszanej, finał festynu odbędzie się w Ogrodach Pałacowych.
To tradycyjne święto miasta, jak zawsze organizowane w czasie sezonu turystycznego – mówi Marzena Domaradzka, burmistrz Trzebiatowa
Współczesny korowód z sylwetką słonia to nawiązanie do orszaku z XVII wieku – wyjaśnia Renata Korek, dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury.

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