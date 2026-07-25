Kasza w roli głównej. Święto w Trzebiatowie

Ratusz Miejski w Trzebiatowie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Jarmark rękodzieła, barwny korowód, występy, koncerty i... ogromny kocioł z kaszą po rycersku. Trzebiatów zaprasza w sobotę na Święto Kaszy.

To tradycyjne święto miasta, jak zawsze organizowane w czasie sezonu turystycznego – mówi Marzena Domaradzka, burmistrz Trzebiatowa.



- Znam takich gości z różnych krańców Polski, (którzy) specjalnie bukują terminy, żeby przyjechać na to wyjątkowe święto i to nie jest tylko ten magiczny przepis na kaszę, ale też na klimat, na atmosferę. To święto staje się takim naszym, powiedziałabym, regionalnym dobrem lokalnym - podkreśla.



Współczesny korowód z sylwetką słonia to nawiązanie do orszaku z XVII wieku. Do Trzebiatowa przybyła wówczas indyjska słonica o imieniu Hansken. Jej wizerunek znalazł się także na ścianie jednego z budynków – wyjaśnia Renata Korek, dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury.



- Możemy cieszyć się wizerunkiem słonia z taką cudowną historią, bo na dziesięciu sztychach Rembrandta znajduje się nasza słonica. Na holenderskich statkach handlowych z przodu wyrzeźbiona na biało - słonica. Na kafelkach z Delf - słonica - wylicza.



Według legendy misa z gorącą kaszą zrzucona z okna baszty uratowała miasto przed najazdem Gryficzan.



Początek sobotniego święta o godz. 16.30 przy Baszcie Kaszanej, finał festynu odbędzie się w Ogrodach Pałacowych.