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Bulwarove na Łasztowni. Pogoda dopisała, tłumy uczestników [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Sport, taniec i rodzinna zabawa ponownie opanowały szczecińską Łasztownię - trwa tam letni cykl Bulwarove.
Najwięcej emocji dostarczyły biegi dla dzieci i dorosłych.

Ci najbardziej wyczerpani mogli skorzystać z bezpłatnych porad fizjoterapeutów.

- Za chwilę będą biegły najmłodsze dzieci. - Bardzo mi się podoba. Takie imprezy są super, bo promują aktywność fizyczną, żeby mieć lepsze mięśnie, siłę, wytrzymałość... - To jest dobra promocja dla miasta. - Myślę szczególnie o dzieciach. Tutaj u nas, na naszych pięknych bulwarach w Szczecinie jest to bardzo potrzebne. Super przygoda dla dzieciaków... - Biegają też dorośli, dzieci kibicują; świetna rodzinna impreza. - oceniali uczestnicy.
- Trafiła pani na stanowisko fizjoterapeutów - zauważył reporter Radia Szczecin.
- Jeżeli jest taka możliwość, żeby wykorzystać, to staram się korzystać - usłyszał w odpowiedzi.
- Możemy zrobić krótką diagnostykę ortopedyczną i ewentualnie doraźnie pomóc, też mniej więcej powiedzieć, jak by wyglądała ewentualnie później pomoc, rehabilitacja, gdyby ktoś się zdecydował... - uzupełnił fizjoterapeuta.

Bulwarove wróci jeszcze na Łasztownię podczas dwóch weekendów – pod koniec sierpnia i na początku września.

A w niedzielę na uczestników czekają między innymi pokazy taneczne i zajęcia fitness.
Początek o godzinie 10.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Krzysztofa Cichockiego [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

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