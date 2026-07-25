Bulwarove na Łasztowni. Pogoda dopisała, tłumy uczestników [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Sport, taniec i rodzinna zabawa ponownie opanowały szczecińską Łasztownię - trwa tam letni cykl Bulwarove.

Najwięcej emocji dostarczyły biegi dla dzieci i dorosłych.



Ci najbardziej wyczerpani mogli skorzystać z bezpłatnych porad fizjoterapeutów.



- Za chwilę będą biegły najmłodsze dzieci. - Bardzo mi się podoba. Takie imprezy są super, bo promują aktywność fizyczną, żeby mieć lepsze mięśnie, siłę, wytrzymałość... - To jest dobra promocja dla miasta. - Myślę szczególnie o dzieciach. Tutaj u nas, na naszych pięknych bulwarach w Szczecinie jest to bardzo potrzebne. Super przygoda dla dzieciaków... - Biegają też dorośli, dzieci kibicują; świetna rodzinna impreza. - oceniali uczestnicy.

- Trafiła pani na stanowisko fizjoterapeutów - zauważył reporter Radia Szczecin.

- Jeżeli jest taka możliwość, żeby wykorzystać, to staram się korzystać - usłyszał w odpowiedzi.

- Możemy zrobić krótką diagnostykę ortopedyczną i ewentualnie doraźnie pomóc, też mniej więcej powiedzieć, jak by wyglądała ewentualnie później pomoc, rehabilitacja, gdyby ktoś się zdecydował... - uzupełnił fizjoterapeuta.



Bulwarove wróci jeszcze na Łasztownię podczas dwóch weekendów – pod koniec sierpnia i na początku września.



A w niedzielę na uczestników czekają między innymi pokazy taneczne i zajęcia fitness.

Początek o godzinie 10.



Edycja tekstu: Jacek Rujna