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Zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich. Jeszcze (może) zdążysz [ZDJĘCIA]

Region Wojciech Ochrymiuk

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Zamek Książąt Pomorskich otworzył swoje drzwi dla głodnych historycznych atrakcji.
Jeszcze przez trzy godziny można bezpłatnie zwiedzać wystawy w Skrzydle Północnym. Na gości czekają także wycieczki z przewodnikiem, rodzinne gry i animacje.

- Wejście za darmo. Bardzo nas to ucieszyło. Po prostu chcemy go zwiedzić. - Jesteśmy turystami. Przyjechaliśmy z Dobiegniewa pociągiem. - Wielu nawet Szczeciny nie było, nie oglądało w środku. - Poznać historię Zamku Szczecina. - Nie znam Szczecina, nie znam zamku, byłem jako dziecko w Szczecinie. - To skrzydło jest po remoncie, chciałem zobaczyć. Chcieliśmy zobaczyć zamek niezależnie od tych atrakcji, które dzisiaj są dodatkowe - mówili turyści.

Wieczorem na zamkowych tarasach odbędzie się koncert, a o godz. 22 po raz kolejny rozbłyśnie wieczorna iluminacja.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Wejście za darmo. Bardzo nas to ucieszyło. Po prostu chcemy go zwiedzić. - Jesteśmy turystami. Przyjechaliśmy z Dobiegniewa pociągiem. - Wielu nawet Szczeciny nie było, nie oglądało w środku. - Poznać historię Zamku Szczecina. - Nie znam Szczecina, nie znam zamku, byłem jako dziecko w Szczecinie. - To skrzydło jest po remoncie, chciałem zobaczyć. Chcieliśmy zobaczyć zamek niezależnie od tych atrakcji, które dzisiaj są dodatkowe - mówili turyści.

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