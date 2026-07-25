Zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich. Jeszcze (może) zdążysz [ZDJĘCIA]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Zamek Książąt Pomorskich otworzył swoje drzwi dla głodnych historycznych atrakcji.

Jeszcze przez trzy godziny można bezpłatnie zwiedzać wystawy w Skrzydle Północnym. Na gości czekają także wycieczki z przewodnikiem, rodzinne gry i animacje.



- Wejście za darmo. Bardzo nas to ucieszyło. Po prostu chcemy go zwiedzić. - Jesteśmy turystami. Przyjechaliśmy z Dobiegniewa pociągiem. - Wielu nawet Szczeciny nie było, nie oglądało w środku. - Poznać historię Zamku Szczecina. - Nie znam Szczecina, nie znam zamku, byłem jako dziecko w Szczecinie. - To skrzydło jest po remoncie, chciałem zobaczyć. Chcieliśmy zobaczyć zamek niezależnie od tych atrakcji, które dzisiaj są dodatkowe - mówili turyści.



Wieczorem na zamkowych tarasach odbędzie się koncert, a o godz. 22 po raz kolejny rozbłyśnie wieczorna iluminacja.



Edycja tekstu: Jacek Rujna