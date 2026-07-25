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"Coffee & People", czyli smak i zapach kawy w Ogrodach Śródmieście. Będą wieczorne atrakcje!

Region Wojciech Ochrymiuk

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Ogrody Śródmieście w sobotę to kraina kawą płynąca. Celem wydarzenia "Coffee & People" jest zaprezentowanie Szczecina jako miasta z wieloma kawiarniami, palarniami, a także osobami znającymi się na kawie specialty.
To stamtąd nadawała "Aktywna sobota" Radia Szczecin.

Odbyła się debata poświęcona kulturze kawy - jednym z prelegentów był Rafał Adamek, headroaster palarni Harvest z Gliwic, który mówił nam o zwiększającej się świadomości Polaków.

- Nam już nie wystarcza informacja, że pijemy kawę. My chcemy wiedzieć, co to jest za kawa, dlatego, że coraz więcej wiemy, co lubimy. Do niedawna w Polsce, jeżeli ktoś zrobił źle kawę, nie wiedzieliśmy, czego wymagać, wypijaliśmy i płaciliśmy za to. Teraz coraz więcej wiemy i to bardzo mi się podoba - przyznał.

Po debacie Ogrody wcale nie zwolnią. O godz. 18.30 planowany jest pokaz filmu "Coffee Heroes", a później czas na wieczorne tańce, o których opowiada współwłaściciel lokalu Przemysław Kazaniecki.

- Wieczorny event muzyczny będzie prowadzony przez Łukasza Wichłacza. On też gra trochę inną muzykę niż zazwyczaj słyszymy na ogrodach, więc to wszystko jest trochę takim eksperymentem. "Coffee & People" edycja pierwsza. Mam nadzieję, że nam to się pięknie rozwinie - wierzy Kazanecki.

W niedzielę o godz. 11 w Willi Tiede startuje pierwszy kawowy rave, gdzie będzie można wypić małą czarną przy takich gatunkach muzyki jak etno, organic house, czy ambient.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Nam już nie wystarcza informacja, że pijemy kawę. My chcemy wiedzieć, co to jest za kawa, dlatego, że coraz więcej wiemy, co lubimy. Do niedawna w Polsce, jeżeli ktoś zrobił źle kawę, nie wiedzieliśmy, czego wymagać, wypijaliśmy i płaciliśmy za to. Teraz coraz więcej wiemy i to bardzo mi się podoba - przyznał.
- Wieczorny event muzyczny będzie prowadzony przez Łukasza Wichłacza. On też gra trochę inną muzykę niż zazwyczaj słyszymy na ogrodach, więc to wszystko jest trochę takim eksperymentem. "Coffee & People" edycja pierwsza. Mam nadzieję, że nam to się pięknie rozwinie - wierzy Kazanecki.

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