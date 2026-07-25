O krok od tragedii nad jeziorem Czaple

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

61-letni mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala po kąpieli w jeziorze Czaple koło Wyszeborza w gminie Manowo, w powiecie koszalińskim.

61-latek przebywał z rodziną nad jeziorem Czaple.



– W pewnym momencie wszedł do wody i najprawdopodobniej stracił grunt pod nogami, w wyniku czego zaczął się topić. Na pomoc natychmiast ruszył jeden z członków rodziny, który wyciągnął 61-latka na brzeg. Do czasu przybycia służb ratunkowych podjęto resuscytację krążeniowo-oddechową - relacjonowała st. asp. Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.



Po skutecznej reanimacji mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Koszalinie. W chwili transportu był nieprzytomny.



Edycja tekstu: Jacek Rujna