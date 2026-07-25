Uszkodził kilka pojazdów i próbował odjechać. Miał trzy promile

60-letni kierowca został zatrzymany po tym, jak uszkodził kilka samochodów w Koszalinie.
Uszkodzony pojazd zauważyli policjanci i podjęli interwencję. Badanie trzeźwości 60-latka dało wynik pozytywny.
– Alkotest wykazał, że ma on trzy promile alkoholu w wydychanym powietrzu. W trakcie prowadzonych czynności dyżurny koszalińskiej komendy odebrał kilka zgłoszeń od świadków, z których wynikało, że kierujący wcześniej uszkodził po drodze kilka zaparkowanych i poruszających się pojazdów, po czym odjechał z miejsca zdarzenia – relacjonuje st. asp. Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.
Mężczyzna stracił już prawo jazdy. Za swój czyn odpowie przed sądem. Grozi mu wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów oraz przepadek samochodu lub jego równowartości.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
– Alkotest wykazał, że ma on trzy promile alkoholu w wydychanym powietrzu. W trakcie prowadzonych czynności dyżurny koszalińskiej komendy odebrał kilka zgłoszeń od świadków, z których wynikało, że kierujący wcześniej uszkodził po drodze kilka zaparkowanych i poruszających się pojazdów, po czym odjechał z miejsca zdarzenia – relacjonuje st. asp. Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.
Mężczyzna stracił już prawo jazdy. Za swój czyn odpowie przed sądem. Grozi mu wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów oraz przepadek samochodu lub jego równowartości.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
– Alkotest wykazał, że ma on trzy promile alkoholu w wydychanym powietrzu. W trakcie prowadzonych czynności dyżurny koszalińskiej komendy odebrał kilka zgłoszeń od świadków, z których wynikało, że kierujący wcześniej uszkodził po drodze kilka zaparkowanych i poruszających się pojazdów, po czym odjechał z miejsca zdarzenia – relacjonuje st. asp. Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.