Uszkodził kilka pojazdów i próbował odjechać. Miał trzy promile

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60-letni kierowca został zatrzymany po tym, jak uszkodził kilka samochodów w Koszalinie.

Uszkodzony pojazd zauważyli policjanci i podjęli interwencję. Badanie trzeźwości 60-latka dało wynik pozytywny.



– Alkotest wykazał, że ma on trzy promile alkoholu w wydychanym powietrzu. W trakcie prowadzonych czynności dyżurny koszalińskiej komendy odebrał kilka zgłoszeń od świadków, z których wynikało, że kierujący wcześniej uszkodził po drodze kilka zaparkowanych i poruszających się pojazdów, po czym odjechał z miejsca zdarzenia – relacjonuje st. asp. Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.



Mężczyzna stracił już prawo jazdy. Za swój czyn odpowie przed sądem. Grozi mu wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów oraz przepadek samochodu lub jego równowartości.



Edycja tekstu: Jacek Rujna