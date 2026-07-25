Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Święto w Trzebiatowie. Bo uratowała ich... miska kaszy [ZDJĘCIA]

Region Małgorzata Gwiazda-Elmerych

Fot. Małgorzata Gwiazda-Elmerych
Fot. Małgorzata Gwiazda-Elmerych
Kilkaset osób przeszło w barwnym korowodzie od Baszty Kaszanej do Pałacu w Trzebiatowie, by po raz kolejny uczcić zwycięstwo Trzebiatowian nad Gryficzanami.
Kasza w roli głównej. Święto w Trzebiatowie

Kasza w roli głównej. Święto w Trzebiatowie

Tak rozpoczęło się Święto Kaszy w Trzebiatowie, obchodzone już po raz 28. To święto wiąże się ze średniowieczem i z wieloletnim sporem sąsiadujących miast o prawo do połowu ryb na Bałtyku i handlu. Przed jednym z ataków Gryficzan Trzebiatów uratowała miska kaszy – wersje tej historii są różne...

- Ta dzisiejsza, troszkę na przekór wszystkim opowiada o tym, jak to kasza spadła na głowy Gryficzan wyrzucona przez jedną z mieszczanek, której luby miał akurat służbę i urządził sobie w baszcie niezłą libację - opowiadała Katarzyna Mularz ze Stowarzyszenia Historycznego Trzebiatów.

To, co jest głównym punktem programu obchodów Święta Kaszy, to kasza po rycersku. Ludzie przyjeżdżają dla niej z zagranicy.

- Jest przepyszna i my kaszy w domu bardzo mało gotujemy, bo współdomownicy nie lubią kaszy, tak, że kasza to jest obowiązek - mówiła jedna z uczestniczek imprezy.

Święto Kaszy to nie tylko zabawa i wstępy, to także żywa lekcja historii dotycząca miasta, które w przyszłym roku obchodzić będzie swoje 750-lecie.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Ta dzisiejsza, troszkę na przekór wszystkim opowiada o tym, jak to kasza spadła na głowy Gryficzan wyrzucona przez jedną z mieszczanek, której luby miał akurat służbę i urządził sobie w baszcie niezłą libację - opowiadała Katarzyna Mularz ze Stowarzyszenia Historycznego Trzebiatów.
- Jest przepyszna i my kaszy w domu bardzo mało gotujemy, bo współdomownicy nie lubią kaszy, tak, że kasza to jest obowiązek - mówiła jedna z uczestniczek imprezy.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 21:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. GDDKiA mówi "nie" ws. dwóch pasów z A6 na S3
    (od przedwczoraj oglądane 4085 razy)
  2. W Chojnie poszkodowane zostały dwie kobiety
    (od 20 lipca oglądane 4025 razy)
  3. Kolizja na drodze S10 w okolicach Wałcza
    (od przedwczoraj oglądane 3997 razy)
  4. Świnoujście. Utrudnienia w strefie nadmorskiej. "Nie jeździmy na pamięć!"
    (od 22 lipca oglądane 3768 razy)
  5. Tragiczny wypadek na DK10
    (od 20 lipca oglądane 3706 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Bulwarove na Łasztowni. Pogoda dopisała, tłumy uczestników [WIDEO, ZDJĘCIA]
24.07.2026
Szkolny okręt Marynarki Wojennej zacumował przy Wałach Chrobrego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Problematyczny parking przy dworcu w Goleniowie. Mieszkańcy nawet nie wiedzą, że istnieje [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarmark Jakubowy. Ostatnie odliczanie [WIDEO, ZDJĘCIA]
W Książnicy Pomorskiej cenne zbiory zyskują nowe życie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty