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Najbliższa noc z burzami na północnym zachodzie kraju; w poniedziałek deszcz

Region Polska Agencja Prasowa

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Najbliższej nocy, na północnym zachodzie kraju pojawią się opady deszczu do 25 mm i burze. W poniedziałek deszcze i burze przeniosą się na wschód, gdzie może spaść do 40 mm opadów - powiedział synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
W niedzielę będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, natomiast na północnym zachodzie okresami będzie wzrastało do dużego, gdzie przewidziane są przelotne opady deszczu, a lokalnie również wystąpią burze. Suma opadów wyniesie tam do około 15 mm.

Termometry pokażą od 24 st. C na północnym zachodzie do 32 st. C miejscami na południu kraju. Nad morzem nieco chłodniej, bo od 19 st. C do 22 st. C. Wiatr będzie południowy i południowo-zachodni słaby i umiarkowany, ale na południu porywy wyniosą miejscami około 60 km/h, czyli tyle samo, ile na terenach, na których prognozowane są burze. W Sudetach powieje mocniej, tam wiatr w porywach do 100 km/h.
W nocy, z niedzieli na poniedziałek pojawi się już więcej chmur nad Polską i wystąpią przelotne opady deszczu. W wielu miejscach również możliwe będą burze. Synoptyk IMGW poinformował, że najgroźniejsze zjawiska prognozowane są na północnym i północnym zachodzie kraju, tam też suma opadów wyniesie do 25 mm.

Temperatura minimalna wyniesie od 14 st. C na północy do 19 st. C na południu. Wiatr może być słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Na wchodzie będzie on południowym, a od zachodu stopniowo skręcający na kierunki zachodnie. Miejscami, porywy osiągną wartości około 80 km/h, zwłaszcza na północnym zachodzie, tam do 85 km/h.

W poniedziałek prognozuje się zachmurzenie duże, z postępującymi rozpogodzeniami na zachodzie Polski. Zdaniem Kowalczuka pojawią się one „zdecydowanie w godzinach późnopopołudniowych”.

We wschodniej części kraju przewidziane są przelotne opady deszczu oraz burze, gdzie może spaść 30 mm opadów, natomiast największej ilości spodziewać się można na Podkarpaciu, tam do 40 mm.

Na termometrach od 19 st. C na północnym zachodzie do 26 st. C na południowym wschodzie. Nad samym morzem prognozowane jest około 17-18 st. C. Wiatr będzie głównie zachodni i północno-zachodni umiarkowany i porywisty, z porywami w trakcie burz do 80 km/h, a wysoko w górach do 90 km/h.

Kolejnej nocy, z poniedziałku na wtorek - według Instytutu - rozpogodzenia pojawią się w wielu miejscach Polski. Zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane. Na wschodzie i północy kraju, miejscami, możliwe słabe oraz przelotne opady deszczu.

Temperatura minimalna wyniesie od 10 st. C do 14 st. C. Nieco chłodniej będzie w rejonach podgórskich, tam od 8 st. c do 10 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, z porywami na północy kraju.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

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