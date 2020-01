"Grzechem byłoby opuścić taką imprezę" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Rowerzyści wyruszyli na noworoczną wycieczkę. Kilkadziesiąt osób bierze udział w rajdzie nad jezioro Świdwie.

Po raz 10. zorganizował go Klub Rowerowy Gryfus. Do pokonania jest około 32 kilometrów.W samo południe cykliści wystartowali sprzed kąpieliska Głębokie w Szczecinie.Rowerzystów eskortowała policja, a chętni mogli sprawdzić swoją trzeźwość.- Trasa będzie przebiegała od Głębokiego do Tanowa - mówi Wojtek Ciżek z Rady Programowej Gryfusa. - Skręcamy lekko w lewo na Węgornik. Na jeziorze Świdwie robimy ognisko, przywitanie nowego roku.- Są bardzo sympatyczni ludzie i grzechem byłoby opuścić taką imprezę - przyznaje rowerzysta. - Trzeba spalić trochę kalorii zjedzonych wczoraj. Zabawa była grzeczna, forma jest i myślę, że będzie sympatycznie dziś.- Dla rowerzystów pogoda jest dobra lub bardzo dobra. Dziś jest dobra - ocenił kolejny z uczestników rajdu.Rowerzyści do Szczecina powinni powrócić około godziny 16.