Szczecińska Noc Biologów. "Chcemy zarażać pasją poznawania świata żywego" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Przygotowanie preparatów mikroskopowych, analiza składu ciała, obserwacja własnego DNA - to tylko część atrakcji, które czekają na odwiedzających podczas Nocy Biologów.

Uniwersytet Szczeciński już po raz dziewiąty bierze udział w ogólnopolskiej akcji, której celem jest zachęcenie do nauki przez zabawę, doświadczenia i warsztaty.- W tym momencie dodaję chlorek żelaza(III) z stężonym kwasie chlorowym. Tak po polsku, to dodaję substancję, żeby zmieniła kolor i żeby dzieci zobaczyły, gdzie jest więcej witaminy C - mówi nauczyciel akademicki.- Pod mikroskopem widzę kryształki, cebulę w przybliżeniu. Jest białe tło i na nim są jakby czarne plamki z okręgami - mówi uczeń.- Chcemy zarażać pasją poznawania świata żywego i biologii. Dajemy taką możliwość, że uczestnicy mogą to robić samodzielnie, we własny sposób. Każdy powinien nas odwiedzić - mówi Małgorzata Puc, koordynator Nocy Biologów 2020.Wszystkie wydarzenia odbywają się w budynkach przy ulicy Wąskiej i Felczaka. Wstęp na nie jest bezpłatny, obowiązuje rezerwacja telefoniczna.