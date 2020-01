Dyrektor Opery na Zamku zestawia prezydenta RP z włoskim faszystą

Nie można porównywać Prezydenta RP do faszystowskiego zbrodniarza - zaznaczył prof. Maciej Drzonek, politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego. Do sprawy odnosi się autor wpisu na Twitterze - Jacek Jekiel.

Dyrektor - podległej marszałkowi województwa Opery na Zamku w Szczecinie - zestawił przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy z wystąpieniem przywódcy włoskich faszystów - Benito Mussoliniego.Zamieścił również film z sobotniego przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy w Zwoleniu, podczas którego głowa państwa skrytykowała przeciwników reformy sądownictwa.- Ja jestem prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i powiem tak: - Nie będą nam tutaj w obcych językach narzucali jaki ustrój mamy mieć w Polsce i jak mają być prowadzone polskie sprawy - mówił prezydent Andrzej Duda.Ta wypowiedź pachnie dyktatorsko, dlatego ja również pozwoliłem sobie na niewstrzemięźliwość - komentuje dyrektor Opery na Zamku, Jacek Jekiel.- Pierwsza osoba w państwie, która powinna być strażnikiem Konstytucji i wartości demokratycznych zaczyna postępować wbrew tym podstawowym wartościom, które dla mnie są święte. Jest kojarzony z najważniejszym urzędem państwa, który jednak powinna cechować daleko posunięta wstrzemięźliwość wypowiedzi, dlatego ja - jako dyrektor opery - też sobie pozwoliłem na daleko posuniętą niewstrzemięźliwość - argumentował dyr. Jekiel.Zdaniem profesora Macieja Drzonka można się nie zgadzać ze słowami prezydenta, ale to nie usprawiedliwia obrażania.- Pewne porównania są tak nonsensowne, że komentowanie tego przysparza tylko aureoli osobie, która w sposób tak drastyczny się wypowiada. Jaka to w ogóle podstawa do dyskusji?! Nie można przecież porównywać prezydenta RP do faszystowskiego zbrodniarza - oceniał prof. Drzonek.Jacek Jekiel podkreślał, że nie chciałby "obudzić się kiedyś w państwie, które już nie jest demokratyczne".Jekiel jest dyrektorem Opery na Zamku od 2014 roku - w 2019 został powołany na to stanowisko ponownie. W 2010 roku kandydował do sejmiku województwa z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej.