Radni PiS-u z sejmiku: Odwołać dyrektora Opery na Zamku

Natychmiastowego odwołania ze stanowiska dyrektora Opery na Zamku Jacka Jekiela i przeproszenia Prezydenta RP domagają się radni sejmiku województwa zachodniopomorskiego z Prawa i Sprawiedliwości.

Jacek Jekiel porównał Prezydenta Polski do Mussoliniego. Małgorzata Jacyna-Witt z Prawa i Sprawiedliwości przypomniała, że kto publicznie znieważa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.- Pan Jacek Jekiel był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przed 1989 rokiem. Następnie wstąpił do Unii Wolności, a w momencie, kiedy Unia Wolności straciła władzę i kiedy Unia Wolności przestała współrządzić w Polsce natychmiast uciekł do SLD po to, żeby sobie zachować stanowisko - powiedziała Jacyna-Witt.Radny Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Bogucki powiedział, iż będzie się domagał wyjaśnień w tej sprawie od marszałka województwa zachodniopomorskiego, któremu podlega Opera na Zamku i jej dyrektor Jacek Jekiel.- I tak postąpił człowiek "kultury", porównując Prezydenta Rzeczypospolitej, który w swoich wystąpieniach broni polskiej racji stanu w sposób bardzo zdecydowany, klarowny. Mówi o polskiej suwerenności. Nikogo tam nie obraża i to zestawienie filmiku w mediach społecznościowych, gdzie Mussolini przewija się z Prezydentem RP jest po prostu obrzydliwe - podkreślił Bogucki.Radni Prawa i Sprawiedliwości raczej nie skierują zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie, ponieważ nie liczą na sprawiedliwy wyrok sądu.