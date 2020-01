Dramat dziewczynki w szczecińskim szpitalu i interwencja ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego

Jak dodaje minister Zbigniew Ziobro, wniosków o wniesienie skargi nadzwyczajnej w związku z niesprawiedliwymi decyzjami sądów wpłynęło już do Prokuratora Generalnego kilka tysięcy. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zainteresowałam się sprawą, bo to dramat dziewczynki, która nie doczekała się sprawiedliwości w sądach - powiedział Radiu Szczecin Prokurator Generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

28 lat temu 10-letnia dziewczynka została zarażona w szczecińskim szpitalu żółtaczką typu B i C. Domagała się odszkodowania w kwocie 300 tys. złotych, ale szczecińskie sądy przyznały jej trzy razy mniejszą kwotę. Prokurator Generalny skierował w tej sprawie skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego.



- Uznałem, że jest to wielka niesprawiedliwość sądów, jeżeli chodzi o zadośćuczynienie orzeczone w stosunku do pani, która dziś domaga się dodatkowych środków celem wyrównania w cudzysłowie, bo tego nigdy nie da się wyrównać, tych wielkich krzywd, jakie poniosła na skutek błędów leczenia, niezachowania właściwej higieny i bezpieczeństwa w jednym ze szpitali w Szczecinie - powiedział Zbigniew Ziobro.



Jak dodaje minister Zbigniew Ziobro, wniosków o wniesienie skargi nadzwyczajnej w związku z niesprawiedliwymi decyzjami sądów wpłynęło już do Prokuratora Generalnego kilka tysięcy. W pierwszej kolejności rozpatrywane są sprawy związane z cierpieniem ludzkim.



- Takich spraw, które skutecznie wnieśliśmy, będzie blisko sto. Są przygotowywane kolejne i będą wysyłane. Tego rodzaju skarga wymaga najwyższej finezji prawnej i kompetencji prawniczej osób, które je sporządzają, ponieważ to jest już rozprawa na poziomie Sądu Najwyższego i wymaga uzasadnień szczególnych związanych z wykazaniem naruszenia podstawowych zasad wolności i praw człowieka - podkreśla Ziobro.



W skardze nadzwyczajnej Zastępca Prokuratora Generalnego wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i zasądzenie na rzecz powódki 300 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia.

