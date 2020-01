Gawronów mniej, czyli: rusza Ptakoliczenie

źródło: https://pixabay.com/pl/2403633/Pawel86/ (CC0 domena publiczna)

Sprawdzą ile w Szczecinie jest ptaków. Zimowe Ptakoliczenie organizuje Koło Naukowe Zoologii Kręgowców "Wąsatka" działające przy Instytucie Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego i Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

W tym roku bohaterem akcji jest gawron. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na spadek jego liczebności.



Liczenie odbywać się będzie przez cały weekend podczas spacerów ornitologicznych. Mogą w nich wziąć udział wszyscy chętni.



- Coroczne liczenie pokazuje nam, które ptaki częściej są widywane w miastach, a które coraz rzadziej. Jeśli widzimy trend spadkowy gatunku, to każe nam się to zastanowić nad przyczynami i podjąć jakieś działania - mówi Marta Cholewa z Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.



Ptakoliczenie rusza w piątek - zbiórka o godzinie 8.15 na Wałach Chrobrego. W sobotę z kolei - spacer po Cmentarzu Centralnym, a w niedzielę - po parku Kasprowicza.



Wycieczki, w ramach Zimowego Ptakoliczenia poprowadzi mgr Piotr Piliczewski z Uniwersytetu Szczecińskiego. Są one bezpłatne, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy: epicrates@wp.pl



Plan wycieczek:



24 stycznia (piątek)

Odra, Kanał Zielony, Wały Chrobrego

Zbiórka o godz. 08.15 przed wejściem głównym dworca PKP od strony ul. Kolumba



25 stycznia (sobota)

Cmentarz Centralny

Zbiórka o godz. 08.00 przy kaplicy głównej



26 stycznia (niedziela)

Park Kasprowicza

Zbiórka o godz. 08.30 przed fontanną Bartłomiejka