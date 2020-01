Radni Prawa i Sprawiedliwości apelują do marszałka województwa zachodniopomorskiego o zajęcia stanowiska w sprawie dyrektora Opery na Zamku.

W ubiegłym tygodniu wpisem na Twitterze Jacek Jekiel porównał faszystowskiego przywódcę Benito Mussoliniego do prezydenta RP Andrzeja Dudę.Podczas piątkowej sesji sejmiku radna Małgorzata Jacyna-Witt apelowała do Olgierda Geblewicza i zarządu województwa, aby zajęli stanowisko w sprawie zachowania swojego pracownika.- Mocno apelujemy do zarządu. Nie pozwólcie państwo na polityczne zachowania ludzi, którzy nie powinni być polityczni - mówiła radna.Podczas sesji radna Małgorzata Jacyna-Witt odczytała też oświadczenie artystów Opery na Zamku, w którym odcinają się od wpisu dyrektora.