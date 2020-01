Drożej za wywóz nieczystości płynnych

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Radni rządzącej koalicji podnieśli maksymalną stawkę za wywóz nieczystości płynnych - zamiast 35 złotych za metr sześcienny zapłacimy 50 zł.

Przeciw głosowała opozycja z PiS. Radny Maciej Ussarz zastanawiał się skąd podwyżka, skoro działają tutaj prawa rynku.



- Prawda jest taka, że wywóz jednego metra sześciennego ścieku jest w granicach dwudziestu kilku złotych, sprawdziłem to - powiedział.



Sprzeciw zgłosił także radny z prezydenckiego klubu Bezpartyjnych, Władysław Dzikowski z Wielgowa.



- To zbójecka stawka. Firmy asenizacyjne, które jeżdżą na beczkach mają napisane: 22 zł/metr sześcienny, 25 zł/metr sześcienny. Osobiście nie zapłaciłem nigdy więcej, niż 25 złotych - zaznaczył.



Ostatecznie jednak Dzikowski głosował "za". Przekonało go to, że w pierwotnej wersji uchwały mowa była o stawce 70 zł, ale w trakcie sesji dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Paweł Adamczyk zmienił zdanie.



- Raz jeszcze przeanalizowaliśmy te informacje, skoro większość mieści się w przedziale do 50 zł, nie 70 złotych, jak w pierwotnym projekcie, ale 50 złotych - mówił.



Urząd wprowadzając podwyżkę maksymalnej stawki argumentuje, że firmy ponoszą coraz większe koszty wywozu odpadów w Szczecinie.