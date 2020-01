Radna Jackowski: "sami zabezpieczyliśmy teren pod budowę szkoły"

Rada Osiedla Gumieńce wykonała robotę za Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin - mówiła w "Samorządowej przeplatance" radna Koalicji Obywatelskiej.

Dominika Jackowski w ten sposób odniosła się do deklaracji prezydenta Szczecina, że na Gumieńcach powstanie nowa szkoła. Te słowa padły podczas dyskusji nad zmianą rejonizacji szkół. Sprawa dotyczy mieszkańców osiedla Za Sterem na Gumieńcach.Dzieci z tej części miasta będą musiały dojeżdżać do Szkoły Podstawowej nr 51 przy ul. Jodłowej zamiast uczyć się SP 8, która znajduje się pod drugiej stronie ulicy. Dominika Jackowski głosowała przeciwko zmianie rejonu.- Nie chodzi wyłącznie o odległość, ale o trudność w przejechania przez rondo Gierosa, bo każdego poranka mamy tam 40-minutowy korek. Do SP 8 dzieci są w stanie przejść na piechotę trzymając mamę czy tatę za rękę - argumentowała.Skomentowała też deklarację prezydenta o budowie nowej szkoły przy ulicy Cukrowej. Jak mówiła to rada osiedla znalazła odpowiednie miejsce.- Wydział Oświaty nie zrobił nic, by taki teren znaleźć. My, jako rada osiedla taki teren znaleźliśmy, wskazaliśmy, sprawdziliśmy zapisy w planie miejscowym. Teren jest czysty, po rozmowie z panem prezydentem zabezpieczyliśmy teren pod budowę przyszłej szkoły - podkreśliła.Prezydent Krzystek zadeklarował też, że zmodernizowana zostanie ul. Przygodna na Gumieńcach co ułatwi dojazd do SP 51 na Świerczewie.