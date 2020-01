Julia Pietrucha na scenie Radia Szczecin

Kolejna odsłona Blackout’u: Julia Pietrucha Graf. Łukasz Rabikowski [Radio Szczecin]

Julia Pietrucha wystąpi w piątek w Studiu S-1 Radia Szczecin. Koncert rozpocznie się o godzinie 19:00.

Pietrucha to kolejna gwiazda po między innymi Kamilu Bednarku, Ani Wyszkoni czy Kasi Kowalskiej, jaka pojawi się w naszym radiowym studiu.



Jak zapowiada sama artystka - koncert będzie bardzo energiczny. - Ja jestem zwierzęciem koncertowym i uwielbiam to. Jakoś nie przepadam za siedzeniem w studio i cyzelowaniem każdego dźwięku. Decyduję się wydawać sama płyty, po czym sama sobie pluję w brodę, bo to jest takie trudne - mówi Pietrucha.



Na żywo wydarzenie obserwować będzie około 150 widzów. To pierwszy koncert z cyklu "Blackout" w tym roku kalendarzowym. Będzie można go śledzić za pośrednictwem Facebooka oraz naszej strony internetowej.