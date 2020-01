Geblewicz szefem partii ludowej w Europejskim Komitecie Regionów

Olgierd Geblewicz Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Marszałek województwa zachodniopomorskiego szefem partii ludowej w Europejskim Komitecie Regionów.

To organ doradczy Unii Europejskiej złożony z samorządowców ze wszystkich państw członkowskich. Komitet opiniuje tworzone w Unii prawa i przepisy.



Wcześniej mówiło się o szansach Olgierda Geblewicza na objęcie stanowiska Przewodniczącego Komitetu Regionów. Został nim jednak gubernator Greckiego Regionu - Macedonia Centralna Apostolos Tzitzikostas.



Marszałkowi województwa zachodniopomorskiego ostatecznie przyznano stanowisko szefa Europejskiej Partii Ludowej. To ugrupowanie skupiające partie chadeckie i konserwatywno-liberalne. Z Polski to Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe.



Nowymi zadaniami marszałka w Komitecie Regionów będzie, między innymi zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom grupy czy reprezentowanie jej na forum komitetu.



Funkcję przewodniczącego EPL w Komitecie Regionów Olgierd Geblewicz będzie sprawował przez 5 lat.