Bal charytatywny: licytacje na rzecz żołnierzy-weteranów [DUŻO ZDJĘĆ]

W Dworku Bukowy Park w Szczecinie rozpoczął się charytatywny bal, z którego dochód przeznaczony zostanie na rehabilitację dla weteranów i pomoc ich rodzinom. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zbierają pieniądze dla poszkodowanych podczas misji żołnierzy. W Dworku Bukowy Park w Szczecinie rozpoczął się charytatywny bal, z którego dochód przeznaczony zostanie na rehabilitację dla weteranów i pomoc ich rodzinom.

Zaproszeni goście mogą wylicytować przedmioty, które chętnie przekazało wiele osób.



- M.in.: pan prezydent Andrzej Duda, pan premier Mateusz Morawiecki, minister obrony narodowej, pan Mariusz Błaszczak, wielu znakomitych marszałków i sportowców - wyliczał major Marcel Podhorodecki, oficer prasowy 12. Dywizji Zmechanizowanej.



Niektórzy żołnierze po odniesieniu obrażeń dochodzą do siebie bardzo długo - tłumaczy prezes Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju, Tomasz Kloc.



- To zależy od obrażeń jakich dany żołnierz doznał, jeśli są duże, to moze być i tak, że trwa to kilka lat - zaznaczył Tomasz Kloc.



To V. edycja balu charytatywnego. Do tej pory na pomoc weteranom udało się uzbierać 350 tysięcy złotych.