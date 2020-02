"W partnerstwie z samorządami chcemy pomagać polskim rodzinom" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Powstaną nowe żłobki i nowe w miejsca w żłobkach w naszym województwie. W tym roku prawie 12,5 miliona złotych trafi do samorządów i podmiotów niepublicznych, które utworzą nowe miejsca opieki na dziećmi w Zachodniopomorskiem.

Na specjalnej konferencji prasowej rządowy program "Maluch+" podsumował wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej.



W tym roku w woj. zachodniopomorskim przybędzie prawie 700 nowych miejsc w żłobkach w 11 gminach m.in. w Bierzwniku, Wolinie, a także Szczecinie.



- To samorządy, gminy są blisko rodzin. I my w partnerstwie z samorządami - chcemy pomagać polskim rodzinom - mówił wiceminister, Kazimierz Kuberski



W ciągu jednej kadencji rządu Prawa i Sprawiedliwości liczba miejsc w żłobkach w regionie wzrosła o ponad 90 proc. - dodał poseł Artur Szałabawka.



- Jest to bardzo korzystna sytuacja dla rozwoju naszego kraju - podkreślił.



Burmistrz Węgorzyna, Monika Kuźmińska z programu "Maluch+" skorzystała w ubiegłym roku, a w tym roku czeka na dotację, która zapewni dalsze funkcjonowanie żłobka w gminie



- Rodzice "dzieci żłobkowych" mogą wrócić na rynek pracy. W obecnych czasach jest bardzo ciężko o wykwalifikowanych pracowników - zaznaczyła.



A w tym roku największą dotację na utworzenie nowego żłobka otrzymał Wolin - ponad 1 milion 100 tys. złotych.