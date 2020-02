Plac Orła Białego - najdroższy parking w mieście

Plac Orła Białego w Szczecinie. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Od czwartku obowiązują nowe stawki za zostawienie samochodu na placu Orła Białego w Szczecinie. Za godzinę postoju na tzw. parkingu rotacyjnym zapłacimy 10 zł. Opłata będzie obowiązywać w godz. 8-22 we wszystkie dni tygodnia. Przygotowano 20 miejsc postojowych.

Dla mieszkańców okolic, a dokładnie ulic Koński Kierat, Orła Białego i Grodzkiej są dodatkowe 2 parkingi. Pierwszy przy wjeździe z ulicy Grodzkiej, a drugi na odcinku Końskiego Kieratu.

Jest tam do dyspozycji 30 miejsc postojowych.



By z nich korzystać trzeba kupić "Kartę dojazdową Stare Miasto - parking". Mogą je odebrać zameldowani tam mieszkańcy. Obowiązuje zasada: jeden lokal - jedna karta.



Koszt karty dojazdowej Stare Miasto - parking na 6 miesięcy to 48 zł, na rok 96 zł. Sprzedaż kart prowadzi Biuro Obsługi Klienta SPP przy al. Wojska Polskiego.