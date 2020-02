Przetarg na przebudowę szczecińskich torowisk [WIZUALIZACJE]

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

Jeśli nic nie pokrzyżuje planów jeszcze w tym roku powinny się rozpocząć prace przy przebudowie torowisk tramwajowych między Placem Żołnierza a Dworcem Niebuszewo.

Spółka Tramwaje Szczecińskie ogłosiła właśnie przetarg i szuka wykonawcy. W planach jest także przebudowa przystanków, chodników i oświetlenia ulicznego.



Chcemy wymienić nie tylko proste tory, ale też zmodernizować skrzyżowania - informuje z-ca dyrektora spółki, Krystyna Gawrońska.



- Na przykład na pl. Rodła dojdą dodatkowe relacje skrętne w każdym kierunku. Rondo będzie wyglądało podobnie jak to budowane na Wojska Polskiego do pętli Las Arkoński. Dodatkowa relacja skrętna dojdzie na pl. Żołnierza, żebyśmy mogli od al. Kwiatowej dojechać do pl. Rodła - wylicza Gawrońska.



A co na ten temat sądzą mieszkańcy Szczecina?



- Jak się coś dzieje, to zawsze jest dobrze. - Znowu będą komplikacje. Wojska Polskiego nieprzejezdna, teraz następna ulica... - Jeżdżę tymi tramwajami, bardzo dobrze - mówili.



Chętni mogą składać swoje oferty do 29 kwietnia.