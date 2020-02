Karnawał we włosach, czyli pokaz mody w Centrum Edukacji Zdroje [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

To był show z lat XX: uczniowie zorganizowali pokaz mody w Centrum Edukacji Zdroje w ramach cyklicznej imprezy "Karnawał we włosach".

Celem jest promocja fryzjerstwa - szkoła oferuje bowiem też taki profil kształcenia. Były światła i czerwony dywan, na głowach modelek dominowały loki, pióra we włosach, a wśród ubrań futra i długie suknie.



- Moja fryzura i stylizacja przedstawia słynną klientkę Cierplikowskiego, Merle Oberon. Jest to fryzura elegancka: dużo fal, dużo piór, żeby podkreślić elegancję... - W tym roku jest bardzo duża konkurencja, dziewczyny popisały się. - To jest całkowita ekspresja, zdecydowanie nawiązuje do tamtych lat, przeważające loki i fale... - mówiły uczestniczki pokazu.



- Idea: propagowanie fryzjerstwa jako sztuki. Zachęcamy do nauki i kreatywności... - podkreśliła Danuta Langowska, dyr. Centrum Edukacji Zdroje.



W tym roku ostatni dzień karnawału wypada 25 lutego.