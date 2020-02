Akcja CBŚP: "żołnierze Bąbla" w areszcie

Fot. CBŚP

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali pięciu „żołnierzy" z grupy przestępczej Tomasza Sz. ps. "Bąbel" działającej w okolicach Kamienia Pomorskiego.

Od ubiegłego roku policja zatrzymała już 24 osoby z gangu "Bąbla" na zlecenia Prokuratury Krajowej. Przestępcy zajmowali się rozprowadzaniem narkotyków i wymuszeniami rozbójniczymi.



- Grupa działała od ok. 2014 roku, zajmowała się nie tylko handlem narkotykami, ale również wymuszeniami rozbójniczymi, rozbojami, dokonywała zniszczenia mienia oraz podpalanie samochodów - mówi prokurator Małgorzata Zapolnik z Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Szczecinie.



Przestępcy wprowadzili do obiegu co najmniej 120 kilogramów narkotyków - marihuany i amfetaminy, a także 500 tabletek ekstazy. Bandyci dali się we znaki także zwyczajnym mieszkańcom Kamienia Pomorskiego, którym palono samochody i oblewano je śmierdzącą cieczą.



- Stąd też apel do mieszkańców Kamienia Pomorskiego i okolicy, by wszystkie pokrzywdzone przez Tomasza Sz. osoby zgłaszały się do prokuratury bądź do CBŚP, zarządu w Szczecinie, którzy to funkcjonariusze policji nadzorują to śledztwo - dodała.



W trakcie czynności policjanci ujawnili luksusowy samochód marki BMW należący do Tomasza Sz. ps. "Bąbel" o wartości 350 tys zł., a ponadto maczety, toporek oraz inne przedmioty służące do popełniania przestępstw.