"Większość Polaków nie wie, ile tak naprawdę zarabia na rękę" [ZDJĘCIA]

Polacy nie wiedzą, jak wysokie płacą podatki - przekonywali na placu Grunwaldzkim w Szczecinie przedstawiciele partii Korwin.

Ich zdaniem jedynym rozwiązaniem na powiększenie portfela "statystycznego Kowalskiego" są cięcia w podatkach. Jak przekonywali członkowie ugrupowania: pieniądze, jakie odprowadzają Polacy, są marnowane.



- Większość Polaków nie wie ile tak naprawdę zarabia na rękę. Znają tylko kwotę netto i brutto swojej pensji, nie znają kwoty "supre brutto", która jest właśnie kwotą, gdzie dolicza się jeszcze składkę ZUS płaconą po stronie pracodawcy. Oznacza to mniej więcej tyle, że jeżeli Polak zarabia na rękę 1900 zł, czyli pensję minimalną, to tak naprawdę wypracowuje ponad 3000 złotych - wyjaśniał Marcel Duda, prezes regionu zachodniopomorsko-lubuskiego partii Korwin.



W ubiegłym roku rząd Prawa i Sprawiedliwości obniżył podatek PIT z 18 na 17 procent oraz zlikwidował go dla Polaków przed 26. rokiem życia.



Zdaniem przedstawicieli partii Korwin obniżyć należałoby wszystkie podatki, ponieważ jak przekonywali, to "łupienie obywateli".