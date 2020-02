Część mieszkańców alei Jana Pawła II chce likwidacji kostki brukowej

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Miasto ogłosiło przetarg na modernizację odcinka alei od placu Grunwaldzkiego do ulicy Felczaka. Będzie tam m.in. nowa nawierzchnia ścieżki rowerowej i chodników, lecz kostki brukowej na jezdni nie zastąpi asfalt.

Część słuchaczy naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" uważa, że to nie jest dobra decyzja.



- Szklanki na stole podskakują w budynkach obok. - I nie życzę komuś mieszkać. Szczególnie latem otworzyć okno, jest potworny hałas - mówią słuchacze.



Cały układ alei Jana Pawła II jest wpisany do rejestru zabytków, częścią tego jest też kostka brukowa. To nie ona powoduje hałas tylko auta - mówił w audycji Michał Dębowski, miejski konserwator zabytków.



- Nie boję się powiedzieć, że jest o założenie urbanistyczne unikatowe w skali Europy, które zachowało swój pierwotny charakter i to jest jedna z większych wartości tego miasta. Oczywiście uznaję wszystkie argumenty, że trzeba tam funkcjonować. Ale akurat zrobienie tam autostrady nie jest najlepszym pomysłem - mówił Dębowski.



Miasto planuje ułożenie kostki od nowa z wykorzystaniem starego bruku i wprowadzenie ograniczenia prędkości.



Szukamy kompromisu - mówiła Iwona Balcer, przewodnicząca Rady Osiedla Centrum.



- Jeżeli jest to główna droga prowadząca do urzędu, to trudno żeby to nie była autostrada. Kiedy ten ruch się zmniejsza, może jest to mniej uciążliwe. Ale w nocy to tak jest, jakby ktoś rozbijał bańki z wodą - mówiła Balcer.



Trwa przetarg na wykonanie prac, ma być rozstrzygnięty w przyszłym miesiącu. Remont potrwa 16 miesięcy.