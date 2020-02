Szałabawka: "taktyka totalnej opozycji jest dla PiS korzystna"

Artur Szałabawka. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Wszyscy kontrkandydaci skupiają się na atakach na Andrzeja Dudę - mówił w "Popołudniowej Przeplatance" Radia Szczecin poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka.

Zdaniem parlamentarzysty, tzw. "totalna opozycja" nie przedstawia konkretnego programu dla wyborców, a zajmuje się jedynie dyskredytowaniem Prezydenta RP i jego decyzji.



To dobry znak dla ekipy rządzącej - mówił poseł Szałabawka.



- Tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że przedstawiamy cały czas program, realizujemy go, pan prezydent tak samo. Taktyka totalnej opozycji dla Prawa i Sprawiedliwości jest taktyką korzystną. Bo w momencie, kiedy oni tylko atakują PiS i wszystko co potrafią powiedzieć to jest anty-PiS, nie przedstawiają żadnego rozsądnego programu gospodarczego, czyli nie są opozycją merytoryczną - mówił Szałabawka.



Chodzi między innymi o zarzuty odnośnie reformy wymiaru sprawiedliwości. Tutaj głos zabrała kandydatka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska, która podkreślała PAP, że "prezydent skasował praworządność w Polsce".