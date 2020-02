Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Stanął na torach, zablokował tramwaj i groził motorniczemu śmiercią - szczecinianin odpowie teraz przed sądem. Jest akt oskarżenia.

Do zdarzenia doszło pod koniec roku na przystanku na Niebuszewie. Gdy podejrzany zablokował tramwaj motorniczy, który nie mógł ruszyć z przystanku zwrócił uwagę mężczyźnie.



Wtedy ten wyciągnął nóż i zagroził kierowcy, że go zabije. 47-latka zatrzymała policja. Trafił do aresztu tymczasowego. Teraz grozi mu do 2 lat więzienia.