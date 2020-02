Instagram w rzeczywistości. Wystawa szczecińskich miłośników fotografii [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Prace 18 młodych fotografów wystawione w szczecińskim Liceum Plastycznym. Ekspozycję zatytułowano "TheBestOfSzczecin", od nazwy instagramowego profilu, który jednoczy miłośników fotografii.

Tym razem jednak zamiast spacerować po mieście, zaprosili modelki i zrobili im zdjęcia właśnie w zabytkowych murach kamienicy w której obecnie mieści się "plastyk". Wernisaż odbył się w piątek w szczecińskim Liceum Plastycznym.



- Brakuje takich inicjatyw w Szczecinie. Każdy taki plener to jest super spędzony czas. Poznajemy dużo ludzi, także z branży. Dla początkujących jest to bardzo fajny sposób na zdobycie portfolio, bo tu nie trzeba mieć umiejętności żeby przyjść. A można naprawdę z profesjonalnymi modelkami popracować, zdobyć fajne portfolio i dalej się rozwijać - mówi Łukasz Szóstak, jeden z autorów prac.



- Dla mnie przede wszystkim to jest bardzo fajne uczucie, że instagramowa społeczność Szczecina tak się może połączyć - mówi Adrian Stejka, kolejny z autorów zdjęć.



Wystawę TheBestOfSzczecin w Liceum Plastycznym można oglądać do 20 lutego. Ekspozycję zorganizowały Ewa Cudnik i Joanna Knasińska.