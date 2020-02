Hołd w 69 rocznicę śmierci jednego z najsłynniejszych Niezłomnych

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Biało-czerwone znicze zapalili na rondzie podpułkownika Zygmunta Szendzielarza, pseudonim "Łupaszka" w Szczecinie działacze Prawa i Sprawiedliwości. W ten sposób uczcili 69. rocznicę jego śmierci.

Łupaszka był dowódcą 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej i walczył w antykomunistycznym podziemiu. Żołnierza na śmierć skazały komunistyczne władze Polski Ludowej. Jak mówił poseł Leszek Dobrzyński Łupaszka był wybitnym dowódcą i bohaterem, zginął za wolną Polskę



- Jest to symboliczna wręcz postać jeśli chodzi o żołnierzy wyklętych. Musimy o nich pamiętać, bo to jest przykład ludzi, którzy przysięgę żołnierską, a więc walkę o wolną Polskę spełnili do samego końca.



Szendzielarz został najpierw osadzony w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Później skazany na wielokrotną karę śmierci. Wyrok wykonano 8 lutego 1951 roku.

Jego ciało zostało potajemnie pochowane.



Szczątki odnaleziono dopiero w 2013 roku na warszawskich Powązkach.

Zostały zidentyfikowane przez naukowców z Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie