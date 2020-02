Dzień Chorego na Arkońskiej [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ponad 100 pacjentów z małych miejscowości regionu skorzysta dziś z badań w szpitalu przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie. To z okazji Światowego Dnia Chorego.

Osoby które mają na co dzień utrudniony dostęp do specjalisty jednego dnia mogą skorzystać z konsultacji z lekarzami różnych specjalizacji. Do dyspozycji jest 14 medyków m.in. kardiolodzy, endokrynoloczy i chirurdzy mówi ks. Maciej Szmuc, dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej



- Czasem ma to charakter takiej konsultacji, ale czasami ta pomoc to wykrycie często poważnych spraw, a nawet ostatni dzwonek. Nie możemy przywieźć więcej osób, bo jednak konsultacje zajmują nieco czasu - mówił m.in. Szmuc



Pacjenci przyjechali między innymi z powiatów gryfickiego, Chociwla, Nowogardu i okolic Stargardu. Jak mówili to okazja to zadbać o zdrowie i nie czekać na wizytę u lekarza przez kilka miesięcy.



- Na konsultacje lekarskie trzeba czekać. Ja uważałam, że nie muszę się leczyć, a okazuje się, że jednak muszę - przyznawały pacjentki



Światowy Dzień Chorego Obchodzony jest 11 lutego.