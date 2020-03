Łągiewska-Wijas krytykuje kult Wyklętych. Zapytana o ofiary komunizmu zasłania się niepamięcią

Uważam, że kult Żołnierzy Wyklętych jest nieuzasadniony - powiedziała w "Samorządowej przeplatance" Edyta Łągiewska-Wijas. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Uważam, że kult Żołnierzy Wyklętych jest nieuzasadniony - powiedziała w "Samorządowej przeplatance" Edyta Łągiewska-Wijas, dziś miejska radna niezrzeszona, a wcześniej z Koalicji Obywatelskiej.

Dodała, że nie świętuje dnia Żołnierzy Niezłomnych i według niej Bronisław Komorowski „popełnił błąd wpisując ten dzień jako święto do kalendarza”.



- Uważam, że kult Żołnierzy Wyklętych jest nieuzasadniony, dlatego że jest kłamliwy wobec prawdy historycznej, jest niepedagogiczny i przede wszystkim krzywdzący ofiary, głos ofiar - powiedziała radna.



Gdy prowadzący rozmowę redaktor Andrzej Kutys zapytał o ofiary reżimu komunistycznego, radna Łągiewska-Wijas uchyliła się od odpowiedzi, zasłaniając się swoimi brakami w edukacji historycznej.



- To czarna karta historii - mówił Andrzej Kutys.



- Nie pamiętam tych czasów, o które się Pan mnie pyta. Byłam dzieckiem - odpowiedziała.



- To może warto parę książek przeczytać - powiedział prowadzący.



- Książki czytam - odparła Łągiewska-Wijas.



Żołnierze Niezłomni nie złożyli broni po zakończeniu II Wojny Światowej. Działali w konspiracji przeciwko sowieckiemu okupantowi, za co byli karani śmiercią przez wojskowe sądy rejonowe. Szacuje się że bezpieka zamordowała w ten sposób około 1300 żołnierzy - najczęściej Armii Krajowej, NSZ-u oraz Wolności i Niezawisłości. Żołnierze konspiracji byli też szykanowani przez niemal cały okres PRL-u.