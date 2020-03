Kłopot z parkowaniem na Wyzwolenia. Jest propozycja rozwiązania problemu

Miejsca postojowe na ulicach Lubomirskiego oraz przebudowanej Ofiar Oświęcimia to propozycja rozwiązania problemu z parkowaniem w alei Wyzwolenia.

Po planowanym remoncie torowiska nie będzie - tak jak teraz - możliwości stawania autem na chodniku. Mieszkańcy protestują - a urzędnicy tłumaczą, że nawet usunięcie z projektu ścieżek rowerowych nic tu nie zmieni. Bo ograniczona ścianami budynków Wyzwolenia na odcinku od Kilińskiego do Lubomirskiego jest po prostu za wąska.



Teraz - legalnie - jest tam około 40 miejsc postojowych na chodnikach. Po przebudowie ponad 20 miejsc ma się znaleźć na Ofiar Oświęcimia oraz kolejne kilkanaście na Lubomirskiego. Projektant Maciej Sochanowski tłumaczył radnym jednej z komisji, że inaczej urząd nie dostałby pozwolenia na budowę.



- Analizowaliśmy tu możliwość wprowadzenia parkowania, ale niestety z uwagi na to, że w tej chwili przepisy powodują to, że miejsce parkingowe do parkowania równoległego musi mieć minimum 2,5 metra, więc przestrzeń chodnikowa zostawała nam w granicach 1,75 m. To już jest niezgodne z przepisami - wyjaśniał Sochanowski.



Z kolei ścieżka rowerowa, według przepisów, ma półtora metra - z dwóch stron, więc daje to w sumie trzy metry - co i tak nic nie zmienia - mówił zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera. - Ja nie mówię, co oznacza przesunięcie osi jezdni. Państwo sami sobie zdają sprawę. Ja nie mówię też, dlaczego mieszkańcy jedni będą mówili, że się do nich jezdnia zbliża, a od drugich oddala i dlaczego miejsca parkingowe są po jednej stronie, a po drugiej nie.



Obecny na sali przedstawiciel rady osiedla zwrócił uwagę na teren zielony mniej więcej na przeciwko byłego szpitala miejskiego jako potencjalnego parkingu. W odpowiedzi usłyszał, że pomysł zostanie rozważony.