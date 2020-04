"Będzie stanowił fantastyczną atrakcję turystyczną" [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Trwa remont mostu Siekierki-Neurüdnitz. Na liczącym 660 metrów obiekcie powstanie trasa rowerowa, platforma widokowa i miejsca wypoczynku dla turystów.

Prace zaczęły się w grudniu zeszłego roku i odbywają się zgodnie z planem. Jak mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, to będzie brama rowerowego pogranicza.- Będzie stanowił fantastyczną atrakcję turystyczną, zarówno dla mieszkańców, jak i przybywających do nas turystów. Wierzę, że turystyka wróci na swoje należne miejsce w zachodniopomorskiej gospodarce i wciąż będzie napędzała naszą lokalną ekonomię - powiedział marszałek.Inwestycją po polskiej stronie zajmuje się Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Strona niemiecka jest na etapie przetargowym. Most ma zostać otwarty dla turystów w przyszłym roku i połączy Trasę Pojezierzy Zachodnich z systemem niemieckich tras rowerowych w Brandenburgii.Aktualny stan prac można śledzić pod adresem trasyrowerowe.wzp.pl