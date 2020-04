Przetarg na przebudowę budynku ZS nr 4 przy ul. Romera

Chodzi o dostosowanie pomieszczeń do potrzeb szkoły podstawowej, wybudowanie nowej stołówki i zagospodarowanie terenu. źródło: https://www.facebook.com/215478138628472/photos/a.215479625294990/215481881961431/?type=1&theater Chodzi o dostosowanie pomieszczeń do potrzeb szkoły podstawowej, wybudowanie nowej stołówki i zagospodarowanie terenu. źródło: https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/inwestycje/przebudowa-w-zso-nr-4-przetarg

Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę budynku Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Romera w Szczecinie.

Firmy zainteresowane inwestycją mają czas na składanie ofert do 11 maja.



W budynku adaptowanym na szkołę podstawową ma powstać 9 sal lekcyjnych, dwa oddziały przedszkolne dla klas 0 z odpowiednim zapleczem sanitarnym, szatnią i osobnym wejściem, mała sala rekreacyjno-sportowa, dwie pracownie, w tym jedna komputerowa, do tego świetlica, biblioteka z czytelnią oraz zaplecze dla pracowników.



Istniejącą kuchnię wraz ze stołówką planuje przenieść się na parter budynku internatu.

Do obsługi obiektu wybudowana zostanie również nowa winda.



W ramach zagospodarowania terenu powstanie parking, plac zabaw, pojawią się nowe krzewy i drzewa.



Firma na wykonanie prac będzie miała czas do połowy lipca przyszłego roku.