Miliony rządowego wsparcia dla żłobków w Zachodniopomorskiem

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Prawie 7 milionów złotych na nowe miejsca w żłobkach z rządowego programu "Maluch+".

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc podpisał już umowy, w ramach których pieniądze będą mogły trafić do żłobków w regionie.



Szczecin otrzyma 1 milion 600 tysięcy złotych. W planach jest stworzenie nowych miejsc do opieki nad dziećmi do lat 3. Łącznie będzie to 77 miejsc.



Pomoc otrzymają również placówki niepubliczne. Dla nich zabezpieczono 750 tysięcy złotych. To oznacza 85 nowych miejsc.



Prawie 5 milionów złotych dostaną natomiast publiczne i niepubliczne żłobki w województwie.



Łącznie z umowami podpisanymi przez wojewodę dziś, w rządowym programie "Maluch+" samorządy i instytucje prowadzące żłobki uzyskały już w sumie 16 mln 906 tys. złotych.