Kilkudziesięciu szczecińskich żołnierzy zakażonych koronawirusem

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Żołnierze ze Szczecina na kwarantannie w Żaganiu. Trafili tam po powrocie z misji w Afganistanie.

Jak poinformował "Radio Zachód" szef Oddziału Komunikacji Społecznej Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych pułkownik Paweł Lewandowski, polskim żołnierzom po powrocie do kraju zgodnie z procedurami wykonano testy na obecność koronawirusa. U trzydziestu wynik był pozytywny. 68 pozostałych żołnierzy w pierwszym teście uzyskało wynik negatywny. Wszyscy zostali odizolowani lub poddani kwarantannie zależnie od wyników testów. Stan zdrowia zarażonych żołnierzy jest dobry.



Jak zaznacza Marek Femlak, zastępca komendanta 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach, wojskowi przebywający w izolatorium w Żaganiu przechodzą chorobę bezobjawowo.



- Przyjechali autokarem. Z nimi obecny był również lekarz wojskowy, który też potwierdził, że są bezobjawowi i po prostu wymazy maja dodatnie. I WOMP, czyli wojskowy sanepid, zwrócił się do nas czy nie pomożemy. Żeby ich umieścić w izolatorium. Oczywiście komendant wyraził zgodę. Mieliśmy na tyle miejsca, że mogliśmy wszystkich przyjąć i nakarmić. Są zaprowiantowani, przebywają w pokojach, to 3-4 gwiazdkowy hotel. Będą wypisani w momencie, kiedy będą mieli ujemne testy. Decyzję o tym podejmie WOMP - informuje Femlak.



Zarażeni żołnierze pochodzą głównie z 12. Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie.



Pułkownik Paweł Lewandowski dodaje, że we wszystkich jednostkach Wojska Polskiego zostały wdrożone zalecenia i warunki bezpieczeństwa zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące zminimalizowania rozprzestrzeniania się COVID-19.



Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podkreśla, że żołnierze Polskich Kontyngentów Wojskowych stosują szczególne środki ostrożności oraz mają zapewnione niezbędne środki ochrony dostarczone im transportem wojskowym lub zakupione na rynku lokalnym.