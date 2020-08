12-latek zaprogramował grę. Miejsce akcji: Pyrzyce [ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Pyrzyce miejscem akcji gry komputerowej. Fragment miasta, a dokładnie jego centrum, zostało przeniesione do wirtualnego świata.

Za wszystkim stoi 12-letni Artur, który od podstaw stworzył to miasto w grze.



- Gra polega na tym, żeby zbierać punkty i potem można wymieniać się na zwierzątka z kolegami, można też chodzić dookoła - tłumaczy młody programista.



- Do wyboru jest kilka postaci - mówi Rafał Roguszka, dyrektor Pyrzyckiego Domu Kultury. - Mają różne imiona, różnie wyglądają, mają różne zainteresowania, ale wszystkie mają jeden cel - chcą ożywić przestrzeń, która ostatnio opustoszała. Chcą to zrobić, bo to jest doskonałe miejsce na spotykanie się.



Gra "Pyrzyce City Break" ma premierę w środę, na platformie do grania online Roblox. Projekt powstał w ramach ogólnopolskiej akcji "Kultura w sieci".