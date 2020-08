Już 75 lat jesteśmy z Wami! [DUŻO ZDJĘĆ]

Dokładnie tu, przy Alei Wojska Polskiego 73, narodziła się radiofonia w Szczecinie - powiedział prezes Radia Szczecin Artur Kubaj w 75. urodziny rozgłośni.

- Dokładnie w tym miejscu, 75 lat temu rozpoczynała się radiofonia w Szczecinie, bo losy Radia Szczecińskiego od samego początku związane są z polskim Szczecinem. Tutaj, właśnie pod adresem Wojska Polskiego 73 zaczęło nadawać Polskie Radio. Po raz pierwszy Jadwiga Helbingowa wypowiedziała słowa: "Tu Polskie Radio Szczecin" - wspominał Artur Kubaj.- Radio jest ponadczasowe - dodał Przemysław Szymańczyk, redaktor naczelny Radia Szczecin. - Wszelkie podcasty, multimedia i tym podobne narzędzia, które służą do komunikowania się z całym światem nie są w stanie wyprzeć, absolutnie nie są w stanie wyprzeć tradycyjnej formy komunikowania się, czyli mówienia człowieka do człowieka. Nic, żadna technologia nie jest w stanie - i mówię to ze stuprocentową pewnością - naśladować tych emocji wypowiadanych przez żywych ludzi, które towarzyszą dzieleniu się spostrzeżeniami o świecie - zapewniał Szymańczyk.Z okazji 75-lecia rozgłośni, w studiu koncertowym im. Jana Szyrockiego wystąpiła Anita Lipnicka.