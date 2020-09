Apelacja w sprawie Stocznia-Stocznia

Jest apelacja w sprawie upadku Stoczni Szczecin - informuje pełnomocnik zarządu nieistniejącego klubu siatkarskiego Filip Gościński.

Dokumenty wpłynęły do szczecińskiego Sądu Apelacyjnego w piątek. Jakub Markiewicz, były prezes klubu oraz jego adwokaci nie zgadzają się z decyzją Sądu Okręgowego z początku lipca.Wówczas usłyszeli, że nie należy im się odszkodowanie od byłego sponsora drużyny - Stoczni Szczecińskiej.Na sprawę trzeba spojrzeć szerzej - tłumaczy mecenas Gościński.- Z wyrokiem się nie zgadzamy, uważamy, ze jest on krzywdzący dla strony powodowej. Sąd zbyt wąsko podszedł do tej sprawy nie rozpatrując wszystkich istotnych aspektów i okoliczności zw. ze współpracą pomiędzy stronami opierając się w zasadzie głównie na wykładni umowy łączącej strony i jej aneksu, ale przede wszystkim jednak ogólnej umowy sponsoringowej - tłumaczył.Teraz Sąd Apelacyjny rozpatrzy odwołanie zarządu siatkarskiego klubu. Tę decyzję powinniśmy poznać do końca roku. Jeżeli odpowiedź będzie pozytywna, to w sprawie zeznawać będą między innymi siatkarze Bartosz Kurek i Łukasz Żygadło oraz ówczesny trener Stoczni Szczecin, Michał Mieszko Gogol.