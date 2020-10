Polska Żegluga Morska jest jednym z dwóch największych armatorów na świecie, który dysponuje flotą przystosowaną do żeglugi po Wielkich Jeziorach Amerykańskich. Fot. Materiały Polskiej Żeglugi Morskiej.

Statki Polskiej Żeglugi Morskiej korzystają z koniunktury na przewozy zbóż z rejonu Wielkich Jezior Amerykańskich.

PŻM ma drugą na świecie flotę przystosowaną do pływania po tych akwenach. Koniunktura na transport towarów z tego rejonu świata wynika z tego, iż Stany Zjednoczone i Kanada rozpoczęły duży eksport zbóż do krajów arabskich.



Statki PŻM-u wożą z portów znajdujących się w rejonie Wielkich Jezior Amerykańskich: pszenicę, kukurydzę i soję. Masowce transportują zboża do Egiptu, Maroka i Algierii.



Polska Żegluga Morska ma 32 statki przystosowane do żeglugi po Wielkich Jeziorach Amerykańskich. 24 masowce o nośności od 30 do 36 tysięcy ton i 8 mniejszych o nośności 17 tysięcy ton typu Regalica. Na Wielkie Jeziora mogą wejść takie masowce, które są w stanie zmieścić się w śluzach.