Gwiazdkowy prezent z Radiem Szczecin

Na naszej antenie rusza świąteczna akcja, w ramach której można zdobyć vouchery m.in. do marketu budowlanego, sklepu z kominkami czy do jubilera.

Wystarczy wypełnić formularz na stronie internetowej, w którym opiszecie, jak wyglądają Wasze idealne święta.







Później należy dołączyć świąteczne zdjęcie i wybrać, który voucher najbardziej was interesuje.





- Komu z nas nie przyda się pomoc w takim okresie?! Mamy do rozdania vouchery do sklepów, gdzie znajdziemy mnóstwo prezentów, produktów i rzeczy niezbędnych w przygotowaniu świąt. Serdecznie zapraszamy do zabawy: słuchajcie Radia Szczecin! - zaprasza Rafał Siurnicki z Biura Promocji Radia Szczecin.







W worku z prezentami czekają na was między innymi: