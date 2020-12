Powiat drawski: będzie aż 14 nowych linii autobusowych

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Powiat drawski największym beneficjentem tegorocznego naboru Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Samorząd, w przyszłym roku, uruchomi aż 14 nowych linii autobusowych, o łącznej długości ponad 450 kilometrów.



- Na ten cel wojewoda zachodniopomorski przeznaczył prawie dwa miliony złotych - mówi Wicestarosta Drawski Mariusz Nagórski.



- W większości są to zupełnie nowe linie. To kierunek przede wszystkim tych najmniejszych, czyli Wierzchowo, Ostrowice, Świerczyno czy Połczyna. Tam mieszkańcy mieli małe możliwości korzystania z linii komunikacyjnych - dodaje Nagórski.



W tegorocznym naborze wsparcie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych uzyskało 19 samorządów z naszego regionu. Za kwotę prawie 8 milionów złotych utworzą one w sumie 88 linii komunikacyjnych o długości ponad 3.400 kilometrów.