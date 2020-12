Fot. Przemysław Polanin (Radio Szczecin) Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Kołobrzeska policja zatrzymała 16-latka, który nożem zaatakował konkubenta swojej matki.

Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem w mieszkaniu przy ul. Zwycięzców. Ranny mężczyzna trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.



Nastolatek przebywa w policyjnej izbie dziecka. Policja nie udziela szerszych informacji w tej sprawie.