Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Stara poczta w Dobrej była zbyt mała dla tej rozrastającej się miejscowości, więc powstała nowa.

Budynek znajduje się przy ulicy Szczecińskiej. Listy, paczki czy pocztówki można wysyłać tam w poniedziałki od godziny 10 do 20, a we wtorki, środy, czwartki i piątki - od 9 do 19.